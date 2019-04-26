Kayseri Voleybol Analig takımı ilk 4 takım arasına kaldı

Kayseri Voleybol Analig takımı bugün oynadığı maçta İzmir'i 3-2 yenerek grubunu birinci olarak tamamladı ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Birinciliği 3.gün final müsabakaları 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda devam ediyor. Bugün oynadığı maçı kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırmayı başaran Kayseri Voleybol Analig takımı yarın saat 15.00'de Antalya ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Voleybol Analig Erkek takımı Antalya maçını kazanması halinde Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.