İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayseri Voleybol Analig takımı ilk 4 takım arasına kaldı

Kayseri Voleybol Analig takımı bugün oynadığı maçta İzmir’i 3-2 yenerek grubunu birinci olarak tamamladı ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Kayseri Voleybol Analig takımı bugün oynadığı maçta İzmir'i 3-2 yenerek grubunu birinci olarak tamamladı ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.


Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Birinciliği 3.gün final müsabakaları 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda devam ediyor. Bugün oynadığı maçı kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırmayı başaran Kayseri Voleybol Analig takımı yarın saat 15.00'de Antalya ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Voleybol Analig Erkek takımı Antalya maçını kazanması halinde Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.