Kayseri Voleybol Bölgesel Lig Finaline yükseldi

Malatya'da oynanan Bölgesel Lig Bayanlar maçlarında üçüncü gün iki Kayseri takımının finaline ev sahipliği yaptı. Kayseri Olimpik Gençlikspor'u 3-1 mağlup eden Kayseri Voleybol takımı adını Bölgesel lig finaline yazdırdı.

Final maçında karşı karşıya gelen iki Kayseri ekibinin mücadelesinde setleri 25-20, 25-21, 23-25 ve 25-8 kazanan Kayseri Voleybol takımı grup baçlarını grup birincisi olarak tamamlamayı başardı. Bölgesel Lig Finalleri 20-21-22-23 Haziran tarihlerinde oynanacak. Final maçlarının hangi ilde oynanacağı ise önümüzdeki günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanacak.