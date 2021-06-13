Kayseri Voleybol Bölgesel Lig Finaline yükseldi

Malatya’da oynanan Bölgesel Lig Bayanlar maçlarında üçüncü gün iki Kayseri takımının finaline ev sahipliği yaptı.
Malatya'da oynanan Bölgesel Lig Bayanlar maçlarında üçüncü gün iki Kayseri takımının finaline ev sahipliği yaptı. Kayseri Olimpik Gençlikspor'u 3-1 mağlup eden Kayseri Voleybol takımı adını Bölgesel lig finaline yazdırdı.
Final maçında karşı karşıya gelen iki Kayseri ekibinin mücadelesinde setleri 25-20, 25-21, 23-25 ve 25-8 kazanan Kayseri Voleybol takımı grup baçlarını grup birincisi olarak tamamlamayı başardı. Bölgesel Lig Finalleri 20-21-22-23 Haziran tarihlerinde oynanacak. Final maçlarının hangi ilde oynanacağı ise önümüzdeki günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanacak.