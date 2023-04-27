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Kayseri Voleybol Kulübü, namağlup Türkiye yarı finalinde

Kayseri Voleybol Kulübü, Yıldız Kızlar Türkiye Grup Müsabakalarında oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etti.



Kayseri'de yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakalarını birinci olarak tamamlayan Kayseri Voleybol Kulübü Kayseri'yi temsilen Aksaray'da yapılan Yıldız Kızlar Türkiye Grup Müsabakalarına katıldı. Yıldız Kızlar Türkiye Grup Müsabakalarında ilk gün Nevşehir Belediyespor'u 3-0 ikinci gün Konya Anka Spor'u 3-0, üçüncü gün Aksaray Kuzeyboru Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek namağlup Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

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