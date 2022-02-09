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Kayseri Voleybol, şampiyon oldu

Kayseri Genç Kız Voleybol Şampiyonu, Kayseri Voleybol takımı oldu.



2021-2022 Voleybol sezonu Kayseri Genç Kız Voleybol Şampiyonu belli oldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakalarda rakiplerini tek tek geçen Kayseri Voleybol takımı şampiyon olurken, Erciyes Voleybol takımı ikinci, OSB Teknik Koleji GSK üçüncü oldu. Şampiyon olan Kayseri Voleybol 8-10 Nisan tarihlerinde Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.


Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı paylaşımda, “Genç Kızlar Ligine katılan Tüm takımlarımızı kutlarım 08-10 Nisan 2022 tarihleri arası ilimizi Türkiye Şampiyonası Gruplarında temsil edecek olan Kayseri Voleybol'a başarılar dilerim” dedi.


Genç Kızlar Voleybol Şampiyonluğunda dereceye giren takımlar ise şu şekilde;


1. Kayseri Voleybol


2. Erciyes Voleybol


3. OSB Teknik Koleji GSK

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