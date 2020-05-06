Kayseri Yavuzspor Antrenörü Menduh Koca: "Süper Amatör Küme'de hedefimiz kalıcı olmak"

Kayseri Yavuzspor Antrenörü Menduh Koca, “Süper Amatör Küme'de kalıcı olmaya çalışacağız. Gittiğimiz yere kadar gitmek için mücadele edeceğiz” dedi.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Amatör Küme'ye yükselen Kayseri Yavuzspor'da yeni sezon öncesi çalışmaları başladı. Sezonu 41 puanla 2. sırada tamamlayan adını bir üst lige yazdıran Mavi-Beyazlılar Süper Amatör Küme için yavaştan çalışmalarını start verdi. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından çalışmalarını yavaştan sürdüren Yavuzspor 2020-2021 sezonunda genç bir kadro ile ligde mücadele edecek. Yeni sezonda Süper Amatör Küme'de kalıcı olmak istediklerini belirten Yavuzspor Antrenörü Menduh Koca, “Biz bu takımı kurarken genç ekip oluşturmaya çalıştık. Transfer yaparken aldığımız oyuncuların yaşlarına bakarak kadroya kattık. Genç oyuncularımızın bu sene katkısı bize büyük oldu. Biz elimizdeki imkânlar ile şampiyon olduk. Süper Amatör Küme'de kalıcı olmaya çalışacağız. Gittiğimiz yere kadar gitmek için mücadele edeceğiz. Bizim BAL Ligi gibi hedefimiz yok. Küme düşersek de canları sağ olsun. Süper Amatör Küme'de genç bir kadroda ile mücadele edeceğiz. Sadece 3-4 tane tecrübeli oyuncu olacak. Maddi destek olmayınca sıkıntı yaşıyoruz ve kulüplerin birçoğu bu sorunu yaşıyor” diye konuştu.