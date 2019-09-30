Kayseri Yavuzspor deplasmanda kazandı

Kayseri Yavuzspor, deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Yerköyspor'u 3-1 mağlup etti.

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk maçını kazanarak sezona galibiyetle başlayan Mavi-Beyazlılar dün oynadığı 2.hafta karşılaşmasında deplasmanda Yahyalı Yerköyspor'u Tugay Taşoluk (2) ve Ramazan Bulmuş'un golleri ile rakibini 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.