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Kayseri Yavuzspor deplasmanda kazandı

Kayseri Yavuzspor, deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Yerköyspor’u 3-1 mağlup etti.

Kayseri Yavuzspor, deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Yerköyspor'u 3-1 mağlup etti.


Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk maçını kazanarak sezona galibiyetle başlayan Mavi-Beyazlılar dün oynadığı 2.hafta karşılaşmasında deplasmanda Yahyalı Yerköyspor'u Tugay Taşoluk (2) ve Ramazan Bulmuş'un golleri ile rakibini 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

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