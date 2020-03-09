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Kayseri Yeni Bir Kütüphaneye Kavuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı anda 500 kişiye hizmet verecek olan ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katında yapımı devam eden kütüphanenin son aşamaya geldiğini ve yakında hizmete gireceğini açıkladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sosyal Yaşam Merkezi'nde Genç KAYMEK birimi tarafından açılan kursları ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin taleplerini alan Başkan Büyükkılıç, teneffüslerini oyun odalarında geçiren öğrencilerle de bir araya geldi.


ÇOCUK KÜTÜPHANESİ DE BULUNACAK


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katına yapılan kütüphanede de incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumunu yerinde gören Başkan Memduh Büyükkılıç, kütüphane yapımının son aşamaya geldiğini açıkladı. Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki kütüphanenin aynı anda 500 kişiye hizmet vereceğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu kütüphanemizde 15 bin kitap bulunacak. Kütüphanemizde ayrıca 0-6 yaş grubuna hitap edecek olan çocuk kütüphanesi de yer alacak. Eğitim konusundaki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bölgenin kütüphane taleplerini de karşılamış olacağız. Bölgemiz için çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde KAYMEK tarafından yetişkinler için açılan kursları da ziyaret etti. Bu sırada kadın öğretmenler ve çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, derslikteki tahtaya "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" yazdı.

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