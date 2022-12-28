İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri yeni yıla sisli ve puslu girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin yeni yıla sisli ve puslu gireceği belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde bölgemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalması ve havanın parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.