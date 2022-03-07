İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

Kayseri Yolspor, Buğdaylıspor galibiyeti sonrasında Play-Off umutlarını artırdı.

Antrenör Eren Çalapverdi, son maçı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.


Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Yolspor, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrasında Play-Off grubuna yükselme umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, iyi futbol oynayarak 3 puanı aldıklarını ifade ederek son hafta maçını da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.


Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi, "Ligin son hafta maçını Salı günü oynayacağız. Bu maçımızı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istiyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.