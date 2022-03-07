Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

Antrenör Eren Çalapverdi, son maçı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Yolspor, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrasında Play-Off grubuna yükselme umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, iyi futbol oynayarak 3 puanı aldıklarını ifade ederek son hafta maçını da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.

Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi, "Ligin son hafta maçını Salı günü oynayacağız. Bu maçımızı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istiyoruz" dedi.