Kayseri Yolspor şampiyonluk hesabında

Süper Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonunda B Grubu'nda mücadele verecek olan Kayseri Yolspor, centilmenlik çerçevesinde şampiyonluk yaşamak istiyor. Yolspor Asbaşkanı Ahmet Akçeşme, "Bu sene bir dürüstlük, çalışkanlık, birliktelik amaçlı bir lig olmasını diliyorum. Yolspor olarak yıllarca başarıya oynadık. 6 yıl BAL'da oynayan bir takımız. Her takıma başarı dileriz. Ancak biz şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.

Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış da, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini ifade ederek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Transferlerimiz devam ediyor. Kayseri Yolspor olarak şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. Her takıma başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin" diye konuştu.