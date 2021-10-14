İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Yolspor şampiyonluk hesabında

Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor, yeni sezonda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor.


Süper Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonunda B Grubu'nda mücadele verecek olan Kayseri Yolspor, centilmenlik çerçevesinde şampiyonluk yaşamak istiyor. Yolspor Asbaşkanı Ahmet Akçeşme, "Bu sene bir dürüstlük, çalışkanlık, birliktelik amaçlı bir lig olmasını diliyorum. Yolspor olarak yıllarca başarıya oynadık. 6 yıl BAL'da oynayan bir takımız. Her takıma başarı dileriz. Ancak biz şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.


Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış da, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini ifade ederek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Transferlerimiz devam ediyor. Kayseri Yolspor olarak şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. Her takıma başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin" diye konuştu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.