Kayseri Yolspor'da görev değişimi

Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Kulak başkanlık görevini Ahmet Akçeşme'ye devretti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor'da yeni sezon öncesi mevcut Başkan Ahmet Kulak yerini Ahmet Akçeşme'ye bıraktı. 18 yıl boyunca turuncu siyahlı ekibin başkanlığı yapan Ahmet Kulak görevini devrettiğini duyurdu. 2006 yılından bu yana kadar Kayseri Yolspor'da başkanlık yapan Ahmet Kulak, yeni sezonla birlikte görevini Ahmet Akçeşme'ye bıraktı. Kayseri Yolspor eski Başkanı Ahmet Kulak yaptığı açıklamada, “2006 yılından bu güne kadar 18 yıl yürütmekte olduğum Kayseri Yolspor başkanlığı görevini yapılan genel kurulla yeni yönetime alnımın akı ile devretmiş bulunuyorum. Bu 18 yıl da 6 yılı BAL Ligi olmak üzere sayısız şampiyonluklar yaşamamıza katkıları olan tüm futbolcu kardeşlerime, değerli hocalarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rakip takım oyuncuları ve yöneticileri ile bir sürtüşmem olmadı ama bilmeden bir hatam olmuşsa özür dilerim. Tüm amatör camiasından haklarını helal etmelerini istiyorum. Kayseri Yolspor yönetime sonsuz başarılar diliyorum. Spor basınında kulübüm ve bana gösterdiği ilgi için teşekkürler ederim. Allah'a emanet olun” dedi.