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Kayseri Yolspor'da iki transfer birden

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor, Çiğli Belediyespor’dan Yusuf Yücel ve Demirspor’dan Mehmet Karakoyun’u transfer etti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor, Çiğli Belediyespor'dan Yusuf Yücel ve Demirspor'dan Mehmet Karakoyun'u transfer etti.


Bu sezon Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Kayseri Yolspor, kadrosunu iki önemli isim ile takviye etti. Turuncu Siyahlı takım son olarak Çiğli Belediyespor forması giyen Yusuf Yücel ile Demirspor'dan Mehmet Karakoyun'u renklerine bağladı. 21 Yaşındaki ortasaha oyuncusu Yusuf Yücel, Kayseri Erciyesspor altyapısında yetişirken, Kayseri İdman Yurdu ve son olarak da Çiğli Belediyespor forması giymişti. Mehmet Karakoyun ise Kayserispor altyapısından yetiyirken sırası ile Kayseri Erciyesspor, Kayseri Yolspor ve Demirspor formaları giydi.

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