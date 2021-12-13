Kayseri Yöresel Ürün Günleri misafirlerine kapılarını açtı

Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlar, 30 farklı ilden gelen 30 firmanın ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, fiyatları minimum seviyede tutmak için çalıştıklarını söyleyerek, 19 Aralık Pazar akşamına kadar vatandaşları beklediklerini söyledi.

Birçok şehrin kendine has ürünlerinin vatandaşlar için Kayseri'de toplandığını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde Yöresel Ürün Günleri 19 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek. Yine birçok şehirden kendisine özgü ürünler varsa burada. Burada da Kayserililerin beklediği Adanalı tahin firmamız var. Kayserili hemşerilerimizi 19 Aralık akşamına kadar stantlarımıza bekliyoruz. Fiyat noktasında da bu bir geçiş süreci ve biz de arkadaşlarımızla konuşup minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz” dedi.