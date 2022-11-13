Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'

Kayseri'de pastırmacılık işi yapan Yasin Güzel, pastırmanın kilosunun pahalandığını ve o nedenle pastırma hırsızlığına önlem olarak, dükkanların önüne maket pastırma astıklarını söyledi. Güzel; "Müşteriler gerçek zannediyorlar ve dokunuyorlar. Isırmaya çalışanlar dahi oluyor. Ancak onun maket olduğunu anlayınca gülüyorlar” dedi.

Kentte pastırma satan esnaflar, pastırmanın fiyatının yüksek olmasından dolayı hırsızlık olaylarına önlem olarak, dükkanlarına strafordan yaptırdıkları pastırma maketlerini asıyor. Pastırmacı esnafı dilimi 5 TL olan pastırmayı maket ile koruyor. Hem hırsızlara karşı hem de sağlık açısından maket kullandıklarını söyleyen pastırmacı Yasin Güzel; “Hırsızlığa karşı dışarı maket pastırma ve sucuk asarak önlem alıyoruz. Hem gıda açısında da önlem bu dışarıya pastırma ve sucuk ürünlerimizi asmıyoruz. Çünkü tozlanıyor ve gıda açısında olumsuz bir duruma düşer. İkinci olarak maketleri koyuyoruz. Çünkü çalınma riskleri var. Kilosu pahalandı. O yüzden çalınma ihtimali olduğu için maket pastırmaları koymaya başladık. Hırsızlığa karşı böyle bir önlem aldık. Pastırmanın şu anda bir dilimi 4-5 TL arasında değişiyor. Sucuğunda bir parmağı 10-15 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Şu anda fiyatlarımız bu şekilde. Bir maketin boyundaki pastırma 5 kilo gelir oda yaklaşık 2 bin 500 TL civarında bir fiyata denk gelir. Bizde o yüzden maketleri koyuyoruz. Çalınma riskine önlem olarak” ifadelerini kullandı.

“Maketi gerçek sanıp ısıran vatandaşlar var”

Maketlerin çok gerçekçi olduğunu bundan dolayı vatandaşların maket ile gerçek pastırmayı ayırt etmekte çok zorlandığını ifade eden Güzel; “Vatandaşlar ilk olarak gülüyorlar. Önce anlamıyorlar. Gerçek zannediyorlar ve dokunuyorlar. Isırmaya çalışanlar dahi oluyor. Ancak onun maket olduğunu anlayınca gülüyorlar. Bizde durumu izah ediyoruz. Maket pastırmaların içleri strafor. Biraz daha gerçekçi olsun diye dışına da pastırmanın çemeninin renginde bir boya sürdürüyoruz. Bu şekilde bunları hem dışarı da hem de içeride sergiliyoruz” şeklinde konuştu.