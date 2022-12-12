Kayseri'de 1 ayda 596 aranan şahıs ve 221 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 596 aranan şahıs ve 221 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı büro amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Açıklama şu şekilde:

"Cinayet Büro Amirliğince, 2'si kasten öldürme, 1'i kasten yaralama ve intihar olayı olmak üzere 3 olayda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, olaylarda kullanılan 2 tabanca, 1 balta ve 1 bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğince, 2'si yağma (gasp), 1'i 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet olmak üzere işlem yapılan 3 olayda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahlak Büro Amirliğince, 1'si cinsel içerikli suç, 3'ü kumar olayı olmak üzere toplam 4 adli olayda yakalanan 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 63 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Öte yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince, 38'i evden, 38'i işyerinden ve kurumdan, 29'u otodan, 76'sı açıktan, 1'i mabetten hırsızlık; 30'u bisiklet, 1'i hayvan hırsızlığı, 19'u diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 232 olayda 221 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 50'si tutuklanırken, şahıslardan elde edilen yaklaşık 350 bin TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince, 22'si oto, 26'sı motosiklet hırsızlığı olmak üzere meydana gelen 48 olayda 23 oto ile 19 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca olaylarla ilgili yakalanan 34 şüpheliden 8'i tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 596 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 196'sı tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 9'u dolandırıcılık, 1'i güveni kötüye kullanma, 1'i görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 10 şahıs yakalandı. Öte yandan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık konularında Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen 50 ayrı olay ile ilgili talimat evrakının gereği yapıldı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara, vatandaşların toplamda 496 bin TL göndermeleri engellendi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince, kayıp müracaatı alınan 78 şahıstan 65'i bulunurken, 13 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince, yapılan uygulama ve çalışmalarda, 1 aranan şahıs yakalanırken, 10 ateşli silah ile 291 fişek ele geçirildi. 3'ü suçüstü hırsızlık şüphelisi olmak üzere asayiş olaylarına karışan toplam 18 şüpheli yakalandı.