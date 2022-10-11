Kayseri'de 1 ayda 744 araç trafikten men edildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 37 bin 654 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 14 bin 311 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 226 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 435 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü 282'si yaralamalı ve 299'u maddi hasarlı olmak üzere 582 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 435 kişi de yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik denetimlerinde kontrol edilen 50 bin 500 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 23 bin 623 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 29 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 287 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü, 35'i yaralamalı ve 43'ü maddi hasarlı olmak üzere 79 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 58 kişi de yaralandı.

İlçe merkezlerinde ise 7 bin 798 araç kontrol edilmiş, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 3 bin 183 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 38 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 22 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 1'i ölümlü, 31'i yaralamalı ve 28'i maddi hasarlı olmak üzere 60 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı.