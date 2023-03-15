İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 1 haftada 67 kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerini yakalamak amacıyla 8-15 Mart tarihleri arasında il genelinde çalışma yaptı. Çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 67 şüpheli yakalandı.


Yapılan aramalarda ise çok miktarda farklı uyuşturucu maddeler ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

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