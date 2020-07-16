İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 1 kilo esrar ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 383 gram plaka esrar ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda yabancı uyruklu M.A., R.D. ve M.E.'nin uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Kayseri - Malatya karayolu uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 6 poşet halinde 1 kilo 383 gram plaka esrar, 20 gr metamfetamin maddesi ve 3 bin 885 adet captagon hap ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi 'uyuşturucu madde ticaretinden' işlem yapılarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.