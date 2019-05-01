Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Cumhuriyet Meydanı, Yoğunburç ve İstasyon Caddesi'nden gelen gruplar Kocasinan Belediyesi ile Mimarsinan Parkı arasındaki caddede buluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 1 Mayıs Yürüyüşü'ne çeşitli siyasi parti, sendika ve derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı. Katılımcılar toplanma alanlarına polis tarafından kurulan arama noktalarında tek tek aranarak alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de alanda yerini aldı. Kalabalığa konuşan KESK Dönem Sözcüsü Orhan Karakaya, tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

1 Mayıs kutlamaları konuşmaların ardından düzenlenen etkinliklerle olaysız sona erdi.