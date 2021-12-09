Kayseri'de 1 ton 290 kilo Siraz balığına el konuldu

Yapılan denetimlerde 1380 sayılı su ürünleri kanununa aykırı olarak 90 adet strafor kutuda yaklaşık bin 290 kilo menşei belgesi olmayan, kaçak avcılık ile istihsal edilmiş Siraz ( Capoeta pestai) balığına el konuldu. Ayrıca; mülkiyeti kamuya geçirilerek sorumlulara cezai işlem uygulandı.

"Elektroşok ile balıkları katletmişler"

İl Müdürü Mustafa Şahin konu ile ilgili açıklamada; "Yapılan incelemelerde, balıkların elektroşok yöntemi ile katledildiği uzman personellerce tespit edilmiştir. Bu şekilde avcılık yapmakla resmen katliam gerçekleştiriyorlar. Bu şekilde bir eylemler gerçekleştiren, vatandaşımız veya yasal olarak faaliyet gösteren kooperatif üyeleri var ise, bu kooperatiflerin sözleşmeleri feshedilerek, mevzuatlar ve sözleşme hükümleri gereğince idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.