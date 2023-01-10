Kayseri'de '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalar, ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde (KGC) devam etti. KGC'de yapılan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri katıldı.

Basın mensuplarının hangi şartlarda çalıştığına şahit olduklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Sözde değil, önümüzdeki süreçte çalışma şartlarının daha da iyileştiği, gazeteci kardeşlerimizin soğuk-sıcak, çamur-toz demeden çalıştığı atmosferlerde ne kadar fedakarca bir çalışma gösterdiklerini hep beraber görüyoruz. Bizler de zaman zaman şahit oluyoruz. Allah kolaylık versin ama şunu da belirtmekte fayda var, toplum dinamiklerinin bir tanesi olan gazetecilerin, toplum hayatında bilmemiz ve duymamız gereken veya yorum yapılması gereken ne varsa onların kanalıyla öğreniyoruz. Kayseri için söylüyorum, gençleşen bir ekip var. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel atmosferlerde birçok siyasi ile birlikte çalışmalarınızı murat ediyoruz” dedi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, “Kayserimizdeki bütün basın camiamızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Kayseri Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak geçmişten günümüze baktığımızda basınımızın, üniversitemizin faaliyetlerinin kamuoyunda paylaşılması, üniversitemizi sadece merkezde değil, diğer 7 ilçede de nitelikli şekilde gelişmesi gibi tüm faaliyetlerin kamuoyunda paylaşılması açısından değerli katkılarını gördük. Herkesi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç da, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyoruz. Sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyoruz. Daha nice 10 Ocak'lara diye dua ediyoruz. Şehrimizin en güzel yönü birlik, beraberlik ve dayanışma. Bu şehrin önemini anlatan, bu şehri olumlu olarak kamuoyunda paylaşacak her türlü çalışmada birlikte dayanışmanın örneklerini sergilemekteyiz. 16 ilçe ve 1 büyükşehir dayanışma içerisinde basınımızla birlik ve beraberlik içerisinde bu şehirde yapılanları paylaşma yönünde gayret gösteriyoruz. Ben bu anlayış içerisinde tekrar sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dileyerek gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, “Ben de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü canı gönülden kutlamak istiyorum. Gerçekten bu önemli günde sizlerle beraber olmak, basınımızın yanında birlikte var olmak mutluluk verici. Çünkü biz faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tek başımıza değil, iletişim kanallarımız açık olacak şekilde hep birlikte hareket etmek istiyoruz. Ben bu doğrultuda basının çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın temennisinde bulunmak istiyorum. Cemiyetimize de yapılan organizasyonlarda ve çalışmalarda Kayseri Valisi olarak elimden geldiğince beraber olmak istediğimi belirtmek istiyorum. Bütün basın camiamızın 10 ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Ayrıca protokol üyeleri, Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman tarafından açılan ve içerisinde 1910 yılından 1970 yılına kadar 46 adet gazete ve derginin bulunduğu Faruk Yaman Koleksiyonundan Eski Kayseri Gazeteleri adlı sergiyi gezdi.