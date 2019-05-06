Kayseri'de 10 şehit ailesine devlet övünç madalyası verildi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın riyasetinde 10 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi.

Polisevinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşan Vali Şehmus Günaydın, şehitleri unutmadıklarını ve aziz ailelerinin sürekli yanlarında olduklarını belirterek; "Gerek Anadolu'ya girdiğimiz 1071 yılında gerekse Miryokefalon'da, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede kahramanlarımızın yazmış olduğu destanları gelecek nesillere örnek olması ve gelecek nesilleri de bilgilendirmek için bu tür organizasyonlara da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle biz şehitlerimizi unutmuyoruz. Şehitlerimizin aziz ailelerini unutmuyoruz. Onlara vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek için her zaman için taleplerine hazır vaziyette bekliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ne yaparsak yapalım onların o fedakarlığını karşılayamayız. Ama devlet, çalışan olarak da onların emrinde olduğumuzu da her zaman hissettirmemiz lazım. Biliyoruz ki onların yaşadığı gurur çok anlamlı. Bütün kurumlarımız, sürekli şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Şehit Uzman Çavuş Birol Mutlu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda, Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş İsmail Demir, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan, Şehit Polis Yasin İke, Şehit Polis Osman Börklüoğlu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Programa ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve davetliler katıldı.