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Kayseri'de 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 111 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde tütün mamülü kaçakçılığı ile mücadele etkinliğinin arttırılması ve yasa dışı ürünlerin toplumda ulaşılabilirliğini azaltmak amacı ile yaptığı operasyonda 111 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Ele geçirilen tütüne el konulurken, konuyla ilgili gözaltına alınan V.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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