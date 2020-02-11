Kayseri'de 112 Personeli Hizmet İçi Eğitimde Buluştu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Sağlık Bakanlığı Eylem Planları doğrultusunda, 112 personeline yönelik düzenlenen eğitim modülünün ilk oturumu 10 Şubat 2020 tarihinde tamamlandı.

Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Recep Baydemir'in, ‘İnme' eğitimi programı sırasında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden'le birlikte ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri için önemli bir eğitime imza atıldığına değinerek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve ekibine ‘İnme' konusunda verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Oturumun sonunda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Benli, “Bugünkü eğitim modülümüzde Erciyes Üniversitesinden Recep Baydemir hocam, ‘İnme' ile ilgili 112 personelimize bilgiler verdi. Erciyes Üniversite Tıp Fakültesi Hastanemiz ile görüşmelerimizde ‘İnme' ve ‘Girişimsel Endovasküler' işlem konularında belli bir noktaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte de tüm inme (emboli) vakalarına yönelik endovasküler girişimlerde bulunulacak. Bu konudaki katıldıklarından dolayı Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'a teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimde ‘İnme' hakkında katılımcılara birçok bilgi aktaran Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Recep Baydemir ise, “Sağlık personeli arkadaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla burada bulunduk. Eğitime verdiği destekten dolayı Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel bir gün oldu. Personel arkadaşların hepsinin istekli oluşu bizleri heyecanlandırdı” ifadelerini kullandı.

80 kişilik guruplar halinde, 10 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında 6 oturumda tamamlanacak eğitimlerde, Erciyes Üniversitesi Nöroloji Uzmanı Öğretim Üyesi Recep Baydemir ‘İnme', Paramedik Adem Koçak 'Acil Durum ve Afet Triajı', Hemşire Aysun Çınar 'Hasta Hakları ve Sorumlulukları' ve Teknisyen Necmi Küçük 'Telsiz Haberleşmesi' konularını katılımcılarla paylaşacak.