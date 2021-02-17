Kayseri'de 125 köy yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı dolayısıyla 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini ilerleyen saatlerde arttıran kar yağışı, bazı bölgelerde tipi oluşmasına neden oldu. Yoğun kar yağışından dolayı da Develi ilçesinde 5, Pınarbaşı ilçesinde 70, Sarız ilçesinde 30 ve Tomarza ilçesinde 20 olmak üzere toplam 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan köy yollarını açmak için çalışmaları devam ediyor.