Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de polisin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri ile birlikte 19 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Esentepe Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Anayurt Mahallesi, Yeniköy Mahallesi,

Fatih Mahallesi, Battalgazi Mahallesi ve İldem Mahallesi'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası olan H.P., 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası olan F. K., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan M.S.K., ‘6284. SKM' suçundan 3 gün hapis cezası olan E.D., 'basit yaralama ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası olan G.G. ile ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan A.T. isimli şahıslar yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan toplamda 19 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 14'ü işlemleri akabinde savcılıktan ve mahkemeden serbest bırakılırken, 5 şahıs cezaevine teslim edildi.