Kayseri'de 14 bin 129 depremzede şifa buldu

Mehmet Erşan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından şehre getirilen yaralı ve hasta 14 bin 129 depremzedenin sağlık tesislerine kabulünün gerçekleştiğini söyleyerek, "Bugüne kadar toplamda bin 162 ameliyat gerçekleştirildi" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgeye yakın olan Kayseri'ye binlerce yaralı depremzede sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ın koordinesiyle şehirde bulunan hastaneler kısa zamanda hazırlanırken, bugüne kadar 14 bin 129 depremzede yaralı ve hastanın çeşitli hastanelerde tedavilerinin gerçekleştirildi. Ayrıca, bin 162 depremzedenin ameliyat edildiği şehirde, yurtlarda kalan depremzedeler içinde yerinde sağlık hizmeti verildi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, depremin ardından kısa süre içerisinde çalışmalara başlanıldığını söyleyerek, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak depremin hemen ardından afet koordinasyon merkezine intikal ettik. Hızlı bir şekilde UMKE ve 112 ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Yakın olmasından dolayı öncelikle Pınarbaşı ve Sarız'dan, ardından da merkezdeki ekiplerimizi bölgeye yönlendirmiş olduk. Bölgede ihtiyaç olacağından dolayı mobil 112 komuta aracımızı da arkadaşlarımızla beraber bölgeye gönderdik. Bölgeye ulaşan ekiplerimiz yaralıların ilk müdahaleleri için gayretler gösterdiler. Ayrıca depremin şiddeti çok büyük olduğu için şehrimize gelecek çok sayıda yaralı için tedbir almak gerekiyordu. Bunun için de hızlı bir şekilde başhekimlerimizle beraber hastanelerimizde tedbir almaya başladık. Yoğun bakım ünitesi ihtiyacı olacaktı ve ameliyatlar yapılacaktı. Acil olmayan planlı ameliyatlar durdurarak yoğun bakım kapasitesi oluşturuldu ayrıca poliklinik ve servis yükünü azalttık. Yinr acil servisleri ilave personel araç gereç ve Tıbbi malzemelerle destekledik, boş servis yatak kapasitesini artırdık. Deprem bölgesinden gelen yaralılarımıza acil müdahale sonrası ihtiyaç duyulacak olan ilave yoğun bakım kapasitesi hemen ilk anlarda oluşturuldu. Ameliyathanelerimizde yoğun bir şekilde çalışacağı için cerrah larımız ve ilgili diğer sağlık çalışanlarımızda bu alanlarda yoğunlaştılar. Bu süreç içerisinde hastanelerimizde oluşturulan ilave kapasitelerle birlikte şehrimize gelen bütün yaralılara müdahale etmiş olduk. Çok şükür bir tıkanıklık ve sıkıntı yaşamadık. Vakaların bir kısmı çok ağırdı. Deprem başladığından bugüne kadar 14 bin 129 depremzede kabulü gerçekleşti. İlk dönem yatan hasta sayımız çok fazlaydı ama şu an hastanelerde tedavi gören 55 i yoğun yoğun bakımda olmak üzere 229 depremzedemiz bulunmaktadır. Bugüne kadar toplamda bin 162 ameliyat gerçekleştirildi" diye konuştu.

Sağlık çalışanları yurtlardaki depremzedeleri yalnız bırakmadı

Erşan, yurtlarda kalan depremzedelerin de sağlık hizmetlerinin aksatılmadığını kaydederek, "Bölgeden ilimize çok sayıda kendi imkanlarıyla da gelen depremzedelerimiz oldu. Bu depremzedelerin ekseriyası yurtlara yerleştirildi. Onların da sağlık hizmetleri anlamında ihtiyaçları olacaktı. Aile hekimlerimizden, tabiplerimizden ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan görevlendirmeler yaparak yerinde sağlık hizmeti sunmuş olduk. Kronik hastalığı olanların ilaçlarının reçetelenmesi, gebelerimizin, bebeklerimizin takipleri ve yine psiko-sosyal destek noktasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde bu hizmetlerde yerinde verildi. İhtiyaç duyulduğunda yine onların organizasyonuyla hastalarımızın hastanelere götürülüp getirilmesi de dahil bu hizmet verildi. Eczacılar Odamızın koordinesiyle de depremzedelerimizin bilmedikleri bir şehirde onlara külfet olmasın diye ihtiyaç duydukları ilaçlar temin edilerek ilgili alanlara getirildi. Acil bir durum söz konusu olduğunda da yine 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımız vasıtasıyla bu hizmetler verilmiş oldu" dedi.