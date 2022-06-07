Kayseri'de 14 bin 995 araca para cezası uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Mayıs ayı faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 14 bin 995 araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mayıs ayı içerisinde yapılan uygulamalarda 36 bin 925 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksikliği bulunan 14 bin 995 araca idari para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 247 sürücünün de sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Ayrıca 500 araç eksikliklerinden dolayı trafikten men edilirken, meydana gelen 519 trafik kazasında 1 kişi öldü, 334 kişi yaralandı.