İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ç.(22) düzenlenen operasyonla yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç., cezaevine teslim edildi.

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