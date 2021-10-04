Kayseri'de 1.5 metrelik orkinos satışa çıktı

Kayseri'de satışa çıkarılan 1.5 metre uzunluğunda, 110 kilo ağırlığındaki orkinos, vatandaşların dikkatini çekti.

Kayseri'de balık sezonunun açılmasıyla beraber balıkçılardaki hareketlilik sürüyor. Bir balıkçının tezgahında bulunan 1.5 metre boyunda ve 110 kilo ağırlığındaki orkinosta kilosu 40 TL'den satışa çıkarıldı. Balıkçı Mehmet Boran, orkinosun çocukların gelişiminde faydası olduğunu söyleyerek, vatandaşları balık yemeye davet etti.

Boran, "Bu balık, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına kadar çıkan Orkinos balığıdır. Genelde Akdeniz'de acıkıyor. Bu Japonya'ya ve Çin'e de ihracat ediliyor. Çok faydalı bir balıktır. Özellikle çocuklarının boyunun büyümesine ve kemiğin irileşmesine çok faydalıdır. Omega-3 ve omega-6 içeriyor. İnsanların hangi dönemde hangi balığın yenildiğini bilip, o balıklara yönelmesini istiyoruz. Bu balığın eti siyah ete biraz daha yakındır. Kemik kısmı da daha siyah olur. ‘Burası siyah bozulmuş gibi duruyor' diyorlar ama orkinosun en faydalı yeri orasıdır" diye konuştu.