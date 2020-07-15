İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de '15 Temmuz Sancak Koşusu' tamamlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

yılında Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 15 Temmuz Sancak Koşusu Kayseri'de tamamlandı.


Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 22.00'da başlayan 15 Temmuz Sancak Koşusu, Sivas Bulvarı'nda başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren koşuya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Murat Eskici ve milli sporcular katıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren koşunun ardından, Vali Günaydın tarafından engelli olan milli sporcu Harun Mut'a tüm sporcular adına sertifika verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.