Kayseri'de 167 parça tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.'nin elinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, 45 adet sikke, 20 adet tarihi değişik ebatlarda yüzük, 2 adet vazo, 2 adet yağdanlık, 17 adet topraktan yapılma çanak, 1 adet madalyon ve 1 adet kolye olmak üzere değişik boyutlarda ve ebatlarda toplam 167 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.