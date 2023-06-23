Kayseri'de 18 öğrenci LGS'de tam puan aldı

Bugün açıklanan Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Kayseri'de 18 öğrenci tam puan aldı. Şampiyon öğrencilerin bir kısmını makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse, “Öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Bugün açıklanan LGS sonuçlarına göre Kayseri'de 18 öğrenci soruların hepsini doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, tam puan alan Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Neva Gürbüz, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emin Örnek, Abdülhamit han İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serragül Köylü ve Kadir Has Ortaokulu öğrencisi Ceylin Dönmez'i makamında ağırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “LGS sınavları açıklandı. Haftalardır heyecanla bu sınavın sonuçlarını bekliyorduk. Yanımızda şampiyon öğrencilerimiz var. Mutlu bir gündeyiz. Kayseri'de 18 öğrencimiz LGS'de tam puan aldı. Geçen sene 5 öğrencimiz tam puan almıştı. Bu sayı her geçen yıl artacak. 18 tane birincimiz var ama bununla beraber bize gelen sayıya göre 25 öğrencimizde 1 yanlış yaptı. Onlar buruklar, 1 sorudan dolayı şampiyon olmayı kaçırdık diye düşünebilirler ama hiçbir şeyi kaçırmadılar. Sınava girdiler ve sınav puanı aldılar. Bu puana göre de okullarını tercih edecekler ve eğitim hayatları devam edecek. Tam puan alan öğrencilerimizin ailelerini, öğretmenlerini ve idarecilerini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki başarılarınızın da devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karaköse öğrencilere hediyeler de verdi.