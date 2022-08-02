İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından yakalama emri ile 18 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

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