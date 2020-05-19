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Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı balkonlarda İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kayserililer, evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.

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