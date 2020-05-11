İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 2 günlük kısıtlamanın ardından yoğunluk

Kayseri’de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda yoğunluk yaşandı.

Kayseri'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yurt genelinde hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın yaşandığı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, kısıtlamanın bitmesinin ardından güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri de, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sürekli uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.