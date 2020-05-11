Kayseri'de 2 günlük kısıtlamanın ardından yoğunluk

Kayseri'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yurt genelinde hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın yaşandığı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, kısıtlamanın bitmesinin ardından güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri de, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sürekli uyardı.