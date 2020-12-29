İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı

Melikgazi ilçesinde gerçekleşen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi gözcülük yapıp etrafı kollarken diğer kişi de apartman bahçesindeki motosikleti çaldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiztopel Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızların biri binanın bahçe kapısında gözcülük yaparken, diğer hırsız binadan çıkardığı motosikleti alarak kayıplara karıştı.


Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.