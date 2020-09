Kayseri'de 2020'nin ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk satıldı

Son günlerde artan korona virüs salgınına rağmen pastırma ve sucuk satışlarında artış olduğu görüldü.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yapılmasına karşın adı Kayseri ile özdeşleşen, ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'n de "Kayseri'nin Lahm-ı kadit namı ile şöhret bulan kimyonlu sığır pastırması ve miskli et sucuğu hiçbir yerde yoktur. İstanbul'a hediye olarak gider" ifadeleriyle yer alan sucuk ve pastırma, sarımsağa, baharata ve bağırsağa gelen zamlara karşın, yılın son aylarına aynı fiyattan giriyor. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu dönem farklı illerin pastırma ve sucuk üreticileri, Kayseri ile yarışmaya ve rekabete kalktılar. Kayseri'de pastırma ve sucuk, yüzyıllar ötesine dayanan ata sanatı ve dünyaca bilinen önemli bir et endüstrisi ve geleneksel lezzetimizdir. Pastırmanın Başkenti Kayseri'dir ve hep öyle kalmaya devam edecektir. Bunun tartışılması dahi abesle iştigaldir. Kayseri pastırmaları yıllardan beri Karpuzatan mevkiinde kurutulur. Çünkü burası, Erciyes'ten gelen rüzgarı en iyi alan bölgedir. Pastırmayı pastırma yapan üretim metodu ve et için kullanılan hayvandır. Pastırmanın çemenli, çemensiz gibi çok fazla çeşidi mevcuttur. Pastırmaya ekstra lezzet katan madde de çemendir. Kayseri'ye çemen konusunda da kimse rakip olamaz. Sucuk ve pastırma, cinsine göre perakende de farklı fiyatlarla alıcı bulmaktadır. Karkas et fiyatlarındaki artışlar, bibere, çemene, sarımsağa, kimyon ve karabiber gibi baharatlara ve nakliyeye gelen zamları göz önüne aldığınızda pastırma ve sucukta abartılı bir fiyat artışı olmadığını gözlemleyebilirsiniz."

Başkan Bağlamış; pastırmanın kilosunun etin kalitesine göre 130 ila 170 TL'den, sucuğun ise ise 60 ila 85 TL'den satıldığını belirterek, "Son günlerde artan korona virüs salgınına rağmen esnafımız satışlardan memnun buda bizi memnun etmektedir. Salgın nedeniyle mezbahalardan kasap dükkanlarına kadar her aşamada yoğun tedbirlerimiz devam etmektedir" dedi.