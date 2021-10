Kayseri'de 2021 yılında 3 milyon 953 bin ağaç toprakla buluşturulacak

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Kayseri'de bin 653 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığını söyleyerek, "2021 yılında 3 milyon 953 bin fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, kentte yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kayseri'nin yüzölçümünün yüzde 10'unun ormanlık alan olduğunu kaydeden Çapkın, "Kayseri, İç Anadolu'nun genelinde olduğu gibi yarı kurak bir mıntıkada yer almaktadır. Ağırlıkta mera ve tarım arazilerinin olduğu burada dikkat çekmektedir. Yayılış gösteren ağaç türlerine baktığımız zaman sarıçam, kızılçam, karaçam, ardıç, göknar, yapraklılardan, meşe ve titrek kavak ağaçları dikkat çekmektedir. Özellikle bu türlerden sarıçama baktığımız zaman Pınarbaşı ilçesi Melikgazi Mahallesi'nde dünyada doğal olarak en güneyde yayılış gösterdiği yerdir. Yani sarıçamın dünya üzerinde güneydeki doğal olarak yayılış gösterdiği yer Kayseri ilimizde Pınarbaşı'nda mevcut. Burayı biz Genk Ormanı olarak da şu anda muhafaza altına almış durumdayız. Diğer taraftan da titrek kavak konusunda da Kayseri yine ön plana çıkmaktadır. Titrek Kavağında Kayseri ilimizde özellikle Erciyes'te yoğunlaştığı görülüyor. 3 bin hektar sahada saf titrek kavak orman alanlarımız mevcuttur. Bununla ilgili olarak da 2019 yılı sonbaharında akademisyenlerinde katılımı ile Erciyes'te titrek kavak ile ilgili bir çalıştay yaptık. Verimli sonuçları oldu. Şu anda bu sahalarda bakım çalışması yapmaktayız ve titrek kavağın daha çok yaygınlaştırılması için de çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

2021 yılında 3 milyon 953 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydeden İsa Çapkın, "Bölge müdürlüğü özelinde 700 personelimiz var. Tabi ki bu her yıl üzerine ilaveler olarak devam ediyor. Bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanında 5 tane ilimiz var. Bu illerin tamamında ağaçlandırma çalışmasını yürütmekteyiz. Bahar ile birlikte toprak işlemesinin yapılabilmesi için ihale ile toprak işlemesi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu şekilde sahalarımızı bahar ve yaz döneminde hazır hale getirip, sonbaharda da bu sahalarda fidan dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bölge müdürlüğümüzün kurulduğu 2011 yılından 2020 yılının sonuna kadar 51 bin 236 hektar arazide ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak koruma ve mera ıslah çalışması yaparak, 65 milyon 250 bin adet fidan diktik. Bu sayı sadece Kayseri ilimiz için geçerlidir. Yani bölge müdürlüğümüz 2011 yılının sonbaharında kurulmuş daha genç bir bölge müdürlüğü sayılır ama bu süre zarfında bu kadar alanda ağaçlandırma faaliyeti yapmış ve 65 milyon 250 bin adet fidan dikmiş ve hala da dikilmeye devam ediyor. Bu süre zarfında ayrıca tesis ettiğimiz sahaların korunmasını yaptık aynı zamanda bakımlarını yaptık. Bakımlardan kastımız fidanın dikimini yaptıktan sonra ot almaş, çapası, kuruyan fidanların uygun mevsimde tekrardan yenilenmesi gibi faaliyetleri yerine getiriyoruz. 2021 yılında da bin 653 hektar alanda çalışma yaparak 3 milyon 953 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bunun 1,5 milyon adedini Erciyes'te toprakta buluşturacağız. Erciyes'e özel önem veriyoruz. Turizm potansiyeli olan bir yer. Her yılda turizm anlamında talebin arttığını görüyoruz. Bizde Orman Bölge Müdürlüğü olarak oraya elimizden gelen her türlü katkıyı göstermek için çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehir girişlerinin ağaçlandırma konusunda ön planda tutulması gerektiğini dile getiren Çapkın, "2021 yılında Boğazköprü mevkiinde 32 hektarlık bir alan var. Burada ki amacımız da o bölgeyi yeşillendirerek, Kayserimizin girişinde yeşil bir görüntü sağlamak. Yani illerin girişlerinin güzel görüntü açısında yeşil olması gerekiyor. Bizde bu konuda bir katkıda bulunmak için orada bir çalışma yapacağız. O bölgeye yine Kayseri Ticaret Odasının hatıra ormanı olması anlamında bir talebi oldu. Kurumumuza da belli bir bağış yaptılar. Onlar ile de o bölgede bir etkinlik yapacağız. Kayseri ilimize de yeşil bir alan kazandırmış olacağız" diye konuştu.