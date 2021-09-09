Kayseri'de 2021 yılında göl ve göletlere 678 bin yavru balık bırakıldı

Kayseri'de, vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşması, ticari ve amatör amaçlı balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için 13 farklı göl ve göletlere 2021 yılı içerisinde 678 bin 575 adet yavru balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşması, ticari ve amatör amaçlı balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' Projesi kapsamında Kayseri'de 13 farklı göl ve gölede 2021 yılında 678 bin 575 adet yavru balık bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, "Kayseri göletlerine son 10 yılda 1 milyon 745 bin adet yavru balık bırakılmıştır. 2021 yılında ise ilimizde göl ve göletlerimize 678 bin 575 adet yavru balık bırakılarak son 10 yılda bırakılan miktarın yarısını bu yıl bıraktık. Geçen yıl DSİ tarafından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze devredilmesinden sonra üretim istasyonlarımızın daha aktif ve verimli bir şekilde kullanılması için çaba sarf edilmektedir. Projemizde göl ve göletlerimize salınan yavru balıkları temin ettiği için Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ederiz" dedi.

Şahin, "Özellikle belirtmek istediğim bir husus, ilgililerin göletlere bıraktığımız bu yavru balıkların en az bir kez üremesi için izin vermeleri. İlimiz biyo-çeşitliliğinin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması konusunda halkımızın dikkat etmesi" ifadelerini kullandı.