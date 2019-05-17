Kayseri'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya yolu uygulama noktasında 65 plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu olmak üzere 21 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yasadışı yollardan ülkemize girip üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresinde organizatörlük yapan M.S.A., K.Y., H.S., H.M.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.