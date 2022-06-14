İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, F.A. ve H.T.'nin yüklü miktarda karışımlı akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Anbar Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahısları gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramada, toplamda 22 ton karışımlı akaryakıt ile karışımlı akaryakıt dolumunda kullanılan aparatlar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

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