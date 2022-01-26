İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 223 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Kayseri’de etkisini artıran kar yağışıyla beraber 223 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkisini artıran kar yağışıyla beraber 223 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle farklı ilçelerde bulunan 223 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bu kapsamda, Bünyan'da 8, Develi'de 20, Felahiye'de 7, İncesu'da 4, Kocasinan'da 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'nda 90, Sarıoğlan 3, Sarız'da 32, Talas'ta 5, Tomarza'da 35 ve Yahyalı'da 12 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.


Ekiplerin kapanan yolları açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

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