İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de 23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

Kayseri’de polis ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi, çaldıkları malzemeler ile yakalandı.

Kayseri'de polis ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi, çaldıkları malzemeler ile yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 37 olaya karıştığı belirlenen 23 kişiyi çalıntı malzemeler ile yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

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