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Kayseri'de 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de coşkuyla kutlandı.


TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlandı. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balkon ve pencerelere saat 21.00'de çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Çocuklar ise ellerindeki Türk Bayraklarıyla etkinliklere eşlik etti. Balkon ve pencereler, vatandaşlar tarafından süslenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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