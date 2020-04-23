Kayseri'de 23 Nisan üstü açık otobüsle mehter takımı eşliğinde kutlandı

Kayseri'de TBMM'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üstü açık otobüsle mehter takımı eşliğinde kutlandı.

Vali Şehmus Günaydın ve beraberindekiler 23 Nisan kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkarak mahallelerde çocukların bayramını kutladı. Üstü açık otobüsle mehter takımı eşliğinde cadde ve sokaklarda gezen konvoy, marşlar ve bayraklarla vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da pencere ve balkonlardan konvoya alkışlarla eşlik etti. İmkanlar dahilinde bayramı en iyi şekilde kutlamaya özen gösterdiklerini ifade eden Vali Günaydın, “Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 100. yıldönümü. Büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Tabi içinde bulunduğumuz süreç itibariyle de 23 Nisan etkinliklerimizi arzu ettiğimiz seviyede kutlayamasak da yine de imkanlar içerisinde belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız en güzel şekilde kutlamak için çaba gösteriyorlar. Bugün özellikle kaymakam ve ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 23 Nisan'da doğan çocuklarımızın evleri ziyaret ediliyor, doğum günlerini kutluyoruz. Ailelerimizi ziyaret ediyoruz, vefa destek grubumuz yine vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın odalarını süslemek için kırtasiye taleplerini de karşılıyor. İmkanlar ölçüsünde en iyi şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan tarihini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ederken onlara ne kadar değer verdiğini ortaya koymuştur. Bizler de ülkemizin ve milletimizin daha ileri noktaya taşınması için çocuklarımıza güveniyoruz, onları geleceğe hazırlıyoruz. Onlar bizim, milli egemenliğin korunması, yaşatılması anlamında da temel güç kaynağımız çocuklarımız. Bizler; eğitimden spora bir çok alanda çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. İlimizde de gerek valiliğimiz gerek büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız olsun çocuklarımızın yetişmesi, ileriye hazırlanması noktasında önemli projelere imza atıyorlar. Bugün uluslararası alanda birçok başarıya imza atmış çocuklarımız, gençlerimiz var. Tabi ki biz bunların sayısını çoğaltmak istiyoruz. Bunun için de projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızın kaliteli eğitim alması için, spor, kültürel, sanat alanında olsun birçok alanda kurslar açıyoruz ve çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu. Vali Günaydın ayrıca korona virüsle mücadelede evlerinde kalarak kurallara uyan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Kutlama programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.