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Kayseri'de 24 adrese eş zamanlı operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 kişiye yönelik, 42 ekip ve 107 personelin katılımı ile 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslardan 13'ü yakalanırken, 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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