Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi, “Buruk bir 24 Kasım oldu” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk törenine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı. Öğretmenler Günü'nü öğrencilerle birlikte kutlamak istediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi, “Bizim için buruk bir Öğretmenler günü oldu. Biz isterdik ki bu alanları öğrencilerimizle birlikte doldurarak günümüzü kutlamak isterdik. Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebi ile öğrencilerimizden uzak biraz buruk bir Öğretmenler günü programımız ama bu süreçte öğretmenlerimizle birlikte biz hiçbir zaman eğitimden kopmadık. Salgında okullarımızın kapalı olduğu süreçte dahi öğretmenlerimiz vazifenin gereği olarak, fedakarca ve vefakarca çalışmaya devam ettiler. Bu vesile ile başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görev başında şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Emekli olan öğretmenlerimize geride kalan yaşamında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Tüm öğretmenlerimizin de şahsım, kurumum ve tüm Kayseri adına Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.