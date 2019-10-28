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Kayseri'de 29 Ekim coşkusu başladı

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.


Programa, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, partilerin il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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