İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 2'si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Özcan Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Mide bulantısı ile kalkan aile fertleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.


Zehirlenen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.